タメニー（東京都品川区）の結婚相談所「パートナーエージェント」が、成婚退会したユーザーの年齢差についての調査データを発表。近年、妻が年上の結婚のケースが6.4ポイント増加していたことがわかったということです。【えっ？】若年層の男性が年上の女性を選ぶ“本音”が生々しい…コレが生の声です！同調査では、2025年9月16日に公開された「人口動態調査」と比較。人口動態調査によると、2024年に結婚した初婚夫婦で女