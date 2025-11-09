【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月7日／デイ2）【映像】街中で爆音！駅前で手を挙げる希少光景（実際の様子）WRC・世界ラリー選手権の第13戦ラリージャパンが9日まで愛知県と岐阜県で開催されている。競技2日目の夜には、トヨタの勝田貴元が豊田市駅前にラリーカーに乗って登場し、大観衆の声援を一身に受けるシーンがあった。競技2日目デイ2は、ホームラウンドとなるトヨタのマシンが1〜3位を独占して終了