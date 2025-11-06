「構造とデザインが融合した奇跡の建築」税金8.5億円を投じて解体か、県の負担ゼロで再生か──。瀬戸内海に浮かぶ船を思わせる壮大で優美な姿で知られる、世界的建築家・丹下健三（’05年没）の傑作「旧香川県立体育館」が今、取り壊しの危機に瀕している。その価値は海外でも高く評価され、専門家からは「耐震補強すれば問題ない」との声が上がる。しかし、香川県は「倒壊の危険がある」の一点張りで、約8.5億円で解体業者を選定