夏のスタミナ食と言えば、「鰻（うなぎ）」。土用の丑の日（7月26日）が近づいてくると、うなぎ気分になる人は多いはず。しかも今年の夏はダブル高気圧の影響で酷暑の予想ですから、おいしいうなぎを賢く選んでスタミナをつけたいところです。そこで今年も、恒例！「大手牛丼チェーン3社のうな丼・うな重」を食べ比べ。正直レポートをお届けします。しかも今回は、昨年あたりからライバルといわれている「ガスト」を加えて4社で比