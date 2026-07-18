7月13日、街が一面、水浸しになっている様子が中国のSNSに投稿された。【映像】水没した街の様子＆海岸の異様な光景中国東北部の遼寧省では降り続く雨により、一部地域で1年間の7割を超える降水量となっている。映像では、肩まで水に浸かり、バランスを崩している人も見られる。「もう無理だろう」（住民）増水した川では、高圧線からバチバチと火花が散っている。「なんてこった！ 電線が川に落ちている」（住民）係留