スポーティさに拍車をかける特別仕様車 ヤマハは、原付二種スクーター「CYGNUS X（シグナス エックス）」の特別仕様車「SPECIAL EDITION（スペシャルエディション）」を800台限定で2026年8月25日に発売すると発表しました。新世代のCYGNUS Xは「Refined Sporter（洗練されたスポーツスクーター）」をコンセプトに開発された124ccの原付二種モデルです。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「シグナスXスペシャルエディション