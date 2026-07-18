クレジット決済代行会社「全東信」が、負債約1151億円を抱えて破産した。飲食店がカード決済で得るはずだった売上が入金されないケースも生じており、連鎖倒産への不安が業界に広がっている。来店客はカードで支払いを済ませた。店も料理や酒を提供した。にもかかわらず、その売上が店に入ってこない――。飲食店からすれば、これほど理不尽な話はない。未入金分は取り戻せるのか。全東信や経営陣に責任を問うことはできるのか。破