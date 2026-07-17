7月17日午前、鹿児島県霧島市の天降川で身元不明の男性の遺体が発見された。6月21日から行方不明となっている5歳男児の可能性があり、警察は身元の確認を急いでいる。【写真を見る】現場となった温泉施設、湯船とほぼ同じ高さで設置されている窓、窓から下はおよそ2mの崖になっていた遺体発見当日の大規模捜索発見の経緯について地元紙記者が振り返る。「17日午前9時20分ごろ、霧島市の天降川にある発電所の堰付近で、身元不明