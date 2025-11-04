南海トラフ巨大地震を想定した支援物資配送訓練が11月4日、山口市で行われました。（県職員）「物資の支援要請ということで、きらら博記念公園にある物資で対応します。」訓練は県の職員や物流専門家などおよそ50人が参加し、県が大規模災害時の支援物資受け入れ拠点の1つに定めている山口きらら博記念公園を会場に行われました。（物流専門家）「外側から伝票がみえるように下ろしてください」まず、協力企業などから送られてきた