高市総理は3日、北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める大会に出席し、北朝鮮側に対して、金正恩総書記との「首脳会談したい旨を伝えている」と明らかにしました。高市総理「すでに北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えをいたしております」高市総理は3日、都内で開かれた拉致被害者の即時一括帰国を求める大会に出席し、“北朝鮮側に対して、金正恩総書記と首脳会談をしたい旨を伝えている”と明らかにしました。その上で「首脳