【クアラルンプール＝樋口貴仁】小泉防衛相が就任直後から存在感を発揮している。ＳＮＳでは日本周辺での他国軍の動向を積極的に発信し、米国のヘグセス国防長官とは就任後約２週間で２度の個別会談を行った。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、防衛相として国民から評価される実績をどこまで残せるか、今後の試金石となりそうだ。「ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）やインド太平洋地域の国防相に、高市内閣の防衛