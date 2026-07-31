消費減税をめぐり、自民党内から異論が相次いでいます。減税の恩恵もある一方で、私たちの身近なお店を取材すると、ある悩みが浮き彫りになりました。■「下げるのが筋なんですけど…」店頭価格変えず少しでも利益に31日午前、お弁当店「まごころ大郄」は大忙し。できたての焼きそばに、焼き肉を豪快に盛り付けた弁当で昼時にそなえます。一番人気は「日替わり幕の内弁当」。おかずが8品入って税込み850円です。お客さん（