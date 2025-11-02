東京・文京区の土地など約10億円の売買契約で、所有者の息子などになりすました地面師の男2人が不動産会社から現金をだまし取ろうとしたとして逮捕されました。【映像】逮捕された地面師の男石川量英容疑者（64）と松本大樹容疑者（59）は6〜8月にかけて、文京区白山の土地約300平方メートルなど約10億円の売買契約を持ちかけ、不動産会社2社から手付金として500万円をだまし取ろうとしたなどの疑いがもたれています。警視庁