プロ野球ロッテの元投手で、ソフトバンクのフロントを経験した経営学者の小林至氏（57）が、2025年10月29日にユーチューブを更新し、日本シリーズの収益について自身の経験を踏まえて解説した。 「1試合の売り上げはだいたい5億円くらい」日本シリーズは、セ・パ両リーグのクライマックス（CS）シリーズを勝ち上がったチームが「日本一」を決める試合だ。 7戦4勝制で、先に4勝したチームが「日本一」となる。日本シリーズは、日本