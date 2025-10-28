¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Ï28Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÊÆ·³¤¬27Æü¤ËÅìÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸ø³¤¾å¤Ç¡ÖËãÌô±¿ÈÂÁ¥¡×¤ò3²ó¹¶·â¤·¡¢4ÀÉ¤Î¾èÁÈ°÷·×14¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£À¸Â¸¼Ô¤¬1¿Í¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£