自民党、日本維新の会、公明党３党の税制調査会長は２７日、国会内でガソリン税に上乗せされる暫定税率廃止に向けて協議した。合意案はまとまらなかったものの３党は２９日に立憲民主党、国民民主党、共産党を加えた与野党で協議を再開することを決めた。暫定税率をめぐっては与野党６党で年内に廃止することで合意。しかし廃止の方法や財源確保などをめぐって意見の隔たりが目立っている。自民党は１１月中旬からガソリンへ