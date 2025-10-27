アメリカのトランプ大統領は高市総理について、安倍元総理と親密だったと指摘したうえで、日米首脳会談の成功に強い期待感を示しました。トランプ氏は大統領専用機の中で報道陣の取材に答えていて、「安倍氏と高市氏は非常に親密で、思想的にも近かったことを知っている。素晴らしいことだ。日米関係にとっても良いことだ」と話し、高市氏とも自身が親密だった安倍元総理と同様に親密な関係を築くことに強い期待感を示しています。