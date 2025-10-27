２７日午前１０時４５分頃、岩手県一関市厳美町で「住民と連絡がつかない」と親族から１１０番があり、駆けつけた警察官が住宅の敷地で身元不明の遺体を発見した。一関署によると、遺体には獣の爪痕やかんだ傷があったという。同署はクマに襲われた可能性もあると見て、遺体の身元などを詳しく調べている。