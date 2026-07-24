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佐々木麟太郎がマーリンズ入団会見、メジャーへのビジョンを明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • マーリンズと契約した佐々木麟太郎が現地23日に入団会見を開いた
  • 球団の育成プランが「非常に魅力的」でマイアミ行きを決めた大きな理由だという
  • 19日夜に日本を出発し20日到着後、身体検査を経て新人合同練習にも合流した
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