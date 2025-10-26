9回1失点と快投したドジャースの山本由伸【写真：ロイター】THE ANSWER

山本由伸が完投後にさすがの行動 ベンチでゴミを片付けクラブハウスへ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸が25日、ブルージェイズ戦で9回4安打1失点で完投した
  • 米スポーツ専門局のアナリストはベンチで山本の人間性を示した
  • 「ダグアウトのごみを全て片付けてからクラブハウスに向かった」とつづった
記事を読む

おすすめ記事

  • 3P攻勢で勢いに乗った宇都宮がEASL初勝利…「自分たちから仕掛けていい形で入れた」
    3P攻勢で勢いに乗った宇都宮がEASL初勝利…「自分たちから仕掛けていい形で入れた」 2025年10月23日 18時25分
  • マンチェスター・シティのチェルキ photo/Getty Images
    「技術はトップクラス」「ストリートプレイヤーのよう」　復帰したチェルキをペップが称賛。グリーリッシュに代わる新10番への大きな期待 2025年10月21日 22時50分
  • ナポリ、マクトミネイの2発実らずPSVに逆転負け…ルッカの退場響き“6失点”と大崩れ
    ナポリ、マクトミネイの2発実らずPSVに逆転負け…ルッカの退場響き“6失点”と大崩れ 2025年10月22日 7時39分
  • 　快投を振り返る山本由伸（撮影・小林信行）
    山本由伸、自画自賛の圧巻投球「素晴らしかったと思います」「冷静に投げられた」２戦連続の１失点完投　四回以降は完全投球で敵地沈黙 2025年10月26日 11時56分
  • ここぞの山本由伸、強力ブ軍打線封じへ…昨季は土壇場でダルに投げ勝ち世界一キーマンに 2025年10月26日 1時10分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
    2. 2. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
    3. 3. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
    4. 4. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    5. 5. Amazon配達で副収入 意外な利点
    6. 6. 新幹線で中国男児に日本人が反撃
    7. 7. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
    8. 8. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
    9. 9. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
    10. 10. 松本人志 活動休止中の給料告白
    1. 11. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
    2. 12. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
    3. 13. 大谷に「お前はいらない」大合唱
    4. 14. きゃりー 法廷で見せた気遣い
    5. 15. 今井絵理子氏が退任報告 猛反発
    6. 16. 生活道路での走行速度 実態は
    7. 17. クマによる死者 過去最悪10人に
    8. 18. 国分に抗議 日テレがブーメラン
    9. 19. 田中みな実「肉」10年食べてない
    10. 20. 55億円詐取→平然とNHKに現れる
    1. 1. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
    2. 2. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    3. 3. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
    4. 4. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
    5. 5. 生活道路での走行速度 実態は
    6. 6. クマによる死者 過去最悪10人に
    7. 7. 55億円詐取→平然とNHKに現れる
    8. 8. 首相所信表明でヤジ 議員に注意
    9. 9. クマ 殺した人間に葉をかける訳
    10. 10. 飛行機のトイレが一斉に使用不可
    1. 11. HPから片山さつき氏消えた 暴露
    2. 12. 新幹線放火殺人 10年目の真実
    3. 13. 「刀剣乱舞」キャラ銅像が破損
    4. 14. 26日 全国的に体調不良に要注意
    5. 15. 安倍氏銃撃「私が母でなければ」
    6. 16. 後藤祐樹氏 芸能界追放後の後悔
    7. 17. 詐欺犯 狙い目は「愛知と静岡」
    8. 18. 火葬場で撮影 ありえなさすぎる
    9. 19. 大手カラオケ店 迷惑行為に声明
    10. 20. 小室圭さんのイクメンぶりが判明
    1. 1. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
    2. 2. リニア工事が原因か 各地で異変
    3. 3. 愛子さま 絶大な支持集める理由
    4. 4. 小泉防衛相「毎日、機密、機密」
    5. 5. 「独裁」発言 公明代表が釈明
    6. 6. 「高市下げ」のテレ朝にうんざり
    7. 7. 玉川徹氏 交渉権獲得に疑問連発
    8. 8. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
    9. 9. 語彙力が小学生 小泉氏に呆れる
    10. 10. 前澤氏 誹謗中傷に法的措置検討
    1. 11. サイバー攻撃 メールなどに注意
    2. 12. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
    3. 13. 子ども食堂の運営者が怒りの告発
    4. 14. 高市首相かたる偽広告 出回る
    5. 15. 日米 建造巡り協力覚書を結ぶ
    6. 16. 袋から小麦粉直食いも 123kg女性
    7. 17. 小野田氏の「悪癖」に心配の声が
    8. 18. 元タレ議員は不要 嫌悪感示す声
    9. 19. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
    10. 20. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
    1. 1. 日本人死亡 ローマの遺跡で転落
    2. 2. 少女をレイプ殺害 女に無期刑
    3. 3. 米CNNが「Ohtanic」発表 意味は
    4. 4. ウ侵攻逃れた女性 喉刺され死亡
    5. 5. 「世界で最も高性能」空母派遣へ
    6. 6. 中国で車暴走し5人死傷 無差別か
    7. 7. 中国ヤクルト製造能力調整に指摘
    8. 8. 中国が西海に構造物設置 懸念も
    9. 9. トルコで あわや大惨事救った人
    10. 10. ナポレオン軍を襲った病を特定
    1. 11. 独で支持拡大 若者のSNS戦略
    2. 12. 大統領専用機「ビースト」とは
    3. 13. 物件5棟に中国系法人677社が登記
    4. 14. 押しボタン式信号に 外国人驚く
    5. 15. 北朝鮮「新興富裕層」の資産
    6. 16. 中国で「優良稲」の実証普及へ
    7. 17. 韓国ゴルフチーム 快進撃のわけ
    8. 18. イカゲームの開発元が閉鎖へ
    9. 19. 性的少数者への理解促すパレード
    10. 20. 「薬屋のひとりごと」に反響
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 今後求人が減っていく職種 TOP15
    3. 3. 寿司ペロ スシローの対応が残念
    4. 4. 意外と買える「穴場タワマン」
    5. 5. トヨタ、米国生産車を「逆輸入」　トランプ大統領来日時に伝達へ
    6. 6. クマが必ず出現する「絶対に近づいてはいけない」場所とは？【猟師歴40年のベテラン直伝】
    7. 7. 温泉地が次々と…中国資本が買収
    8. 8. 年収1000万円を達成 どんな仕事?
    9. 9. 讃岐うどん雲丹 香川で提供開始
    10. 10. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
    1. 11. イオンが中国BYDのEVを発表
    2. 12. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
    3. 13. 風呂の水道光熱費を節約する方法
    4. 14. 住宅ローン完済後に判明した現実
    5. 15. 勝間氏「家電」で生産性を上げる
    6. 16. フリック入力 MSに売却した結果
    7. 17. 「羽田アクセス線」工事本格化へ
    8. 18. 65歳以降もバリバリ働く人はいる
    9. 19. 太陽光パネル 導入のメリット
    10. 20. 毎月5万円の仕送り 税務上注意も
    1. 1. JR東「職住近接」が進む? 解説
    2. 2. 無料でDL可能 ローカルLLMとは
    3. 3. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
    4. 4. ダイソーのカードホルダーが便利
    5. 5. AIを中心に処理 新型MacBook
    6. 6. Amazonセールの注目アイテムは?
    7. 7. 純正キーボードがないiPad mini
    8. 8. 自動調光サングラス 使ってみた
    9. 9. コスパ抜群 TORAYの家庭用浄水器
    10. 10. 弱点ほぼなし BuffaloのSSD
    1. 11. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
    2. 12. 理想を叶えるコードレス掃除機
    3. 13. 従来のドラレコとの違いに驚き
    4. 14. CLASSES ROOTのプレビュー表示
    5. 15. 音楽と友情、そして“ガンダム愛”が響き合う一夜。祝おうぜ！古希前哨戦＆還暦！ガンダムスペクトラム！
    6. 16. DIYで似て非なるデバイスを作成
    7. 17. 「マイナ免許証」取得で混乱も
    8. 18. LINEヤフー 年末商戦に向け企画
    9. 19. 「このビデオは悪夢そのもの」　スコット・デリクソンらが参加するホラーアンソロジー『V/H/S 85』強烈予告編［ホラー通信］
    10. 20. 新型「iPhone8」発表、特徴は?
    1. 1. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
    2. 2. 大谷に「お前はいらない」大合唱
    3. 3. 由伸圧巻 24年ぶりのPS連続完投
    4. 4. 日本Sで球速「59キロ」表示騒然
    5. 5. 大谷夫妻が今夢中のドラマ 告白
    6. 6. 菊花賞 ショウヘイに好データ
    7. 7. 由伸は歴史的 463億円は安すぎる
    8. 8. 敵ファンに煽られた大谷が神対応
    9. 9. ブラに金1億円分隠す 密輸バレる
    10. 10. 山本由伸無双 日米加のSNSを席巻
    1. 11. 中野の神バントから阪神が逆転
    2. 12. MLBバックネット裏に「人物」
    3. 13. プレミア4連敗「クズだ」の声
    4. 14. TERU 本名由来の競走馬デビュー
    5. 15. 山本由伸完投 2001年以来の偉業
    6. 16. 指名漏れ投手「俺迷惑かけてる」
    7. 17. 由伸に沈黙 4回から完全投球許す
    8. 18. 元世界3階級制覇王者 10回戦敗戦
    9. 19. 山本由伸　カーショーへの思い語る「輝かしいキャリアを締めくくるにはＷＳ優勝が一番似合う」自身のライフスタイルも明かす
    10. 20. 筑波大 19年ぶり5回目の優勝
    1. 1. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
    2. 2. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
    3. 3. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
    4. 4. 松本人志 活動休止中の給料告白
    5. 5. きゃりー 法廷で見せた気遣い
    6. 6. 今井絵理子氏が退任報告 猛反発
    7. 7. 国分に抗議 日テレがブーメラン
    8. 8. 田中みな実「肉」10年食べてない
    9. 9. 高市氏が全大臣に超ド級の指示書
    10. 10. みな実 シーツはお手伝いさんに
    1. 11. 国分は追放状態 日テレの大失敗
    2. 12. さんま 大河出演シーン全カット
    3. 13. 田中みな実 10年ぐらい食べていない物明かす「全く苦じゃないっていう感じ」
    4. 14. Luup新車両「ほぼバイクでは?」
    5. 15. 大物タレントも 追放未遂騒動に?
    6. 16. 林家パー子 自宅全焼後に保護
    7. 17. アメトーク PL伝説の投手に騒然
    8. 18. 寝られない 桐谷さんに心配の声
    9. 19. 留学中の光浦靖子 現在の収入源
    10. 20. 付き合いたい…一か八か剛力にDM
    1. 1. 出産後悔 母が味わった「絶望」
    2. 2. 「起きられない」は病気かも
    3. 3. 性被害 土日は家で漫画三昧
    4. 4. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
    5. 5. いまラブホ入りました 現場緊迫
    6. 6. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
    7. 7. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い
    8. 8. 「嫌な家」配達員が遭遇したワケ
    9. 9. 「ショートケーキクッキー」登場
    10. 10. 上品見え ウルフ風ボブに注目
    1. 11. 「舞妓やめた」その後 どんな夢?
    2. 12. ZARAのスウェットシャツが大人
    3. 13. セブン「かじるチーズケーキ」
    4. 14. 何もしないママに反撃した話
    5. 15. 子どもが成人 生活保護費は?
    6. 16. 自分をいじめた女と立場が逆転
    7. 17. THE NORTH FACE 人気モデルに
    8. 18. よかれと思いも...介護あるある
    9. 19. シェイクシャック NY発バーガー
    10. 20. Amazonのトラックボールマウス