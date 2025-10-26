ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手は9回4安打1失点で完投。驚異のポストシーズン2試合連続完投勝利をマークした。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振とつけ入る隙を与えず、9回4安打1失点。ポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

充実の笑みを浮かべチームメートとハグやハイタッチをかわした後、ベンチで山本が見せた行動に米識者もうなった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏は自身のXに、「ヨシノブ・ヤマモトはポストシーズン2試合連続完投を達成した後、ダグアウトのごみを全て片付けてからクラブハウスに向かった」とつづった。

中継したNHK BSにも映っていたシーン。ただ投げるだけではない。山本の人間性を示す行動だった。



（THE ANSWER編集部）