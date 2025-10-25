9年間のアイドル活動で培ったものは、今も輝きを失わない。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月24日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）。うれしい今期初勝利を飾った。試合中には凛々しい表情で打ち続けファンの好感を呼んだが、試合前にはさすが元アイドルといった姿勢の良さが際立つ入場シーンで見る者を楽しませた。【映像】中田花奈の抜群スタイル中田は2011年から人気アイドルグループ・乃木坂46の1期生メンバーに。9年