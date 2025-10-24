ロジャースセンターでワールドシリーズ前日会見ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、ロジャースセンターでワールドシリーズの前日会見に臨んだ。「まずは自分の表現したいパフォーマンスを1番最初に出せるかどうか」と意気込みを語った。大谷は投打同時出場した17日（同18日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で7回10奪三振無失点と好投。バットでは1試合3本塁打を放つ歴史的な活躍を見せ、2年連続の