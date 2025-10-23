カラオケチェーンの「ビッグエコー」は２３日までに公式サイトを更新し、都内店舗での迷惑行為に関して報告した。「ビッグエコー店舗での迷惑行為に関するお知らせ」と題して「１０月２０日２２時３０分頃、『カラオケルーム内で自身の股間をメニュー表で隠した姿の動画がＳＮＳ上へ投稿されており、ビッグエコーの店舗なのではないか？』とのご指摘があり、その後、同様のご指摘がインターネット上を中心に多数寄せられました