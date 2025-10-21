高市早苗新総理が誕生したことを受け韓国からは、今後の日韓関係を不安視する声もあがっています。韓国メディアのYTNは、高市氏の総理選出について「日本史上初めての女性首相に選出された」と速報で伝えました。東亜日報は「高市氏は『女安倍』と呼ばれる日本国内の極右政治家だ」と紹介。そのうえで、「従軍慰安婦や徴用工などの問題をめぐり、両国の雪解けムードに水を差すという観測も出ている」などと報じています。歴史認識