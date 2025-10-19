トランプ米大統領と韓国、日本、台湾の東アジア3カ国の企業オーナーらが18日にゴルフ会合をした。韓国からはサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、LGグループの具光謨（ク・グァンモ）会長、ハンファグループの金東官（キム・ドングァン）副会長らが参加した。今回のゴルフ会合は南アフリカ出身のゴルフ選手ゲーリー・プレ