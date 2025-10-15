東京・池袋にあるガールズバーの店長の男ら2人が女性従業員に売春をさせたとして警視庁に逮捕されました。女性は常にGPSで監視され、全身には暴行によるあざが20か所以上あったということです。店から連行される男。東京・池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）です。鈴木容疑者と従業員の田野和彩容疑者（21）は、今年5月から7月にかけて20代の女性従業員を店に住まわせ、売春をさせたとして逮捕されました。鈴木