既婚者部下との「ラブホテル密会」問題で渦中の人となっている群馬県前橋市の小川晶市長（42）が13日、前橋市民との「対話集会」を極秘開催した。【写真】既婚者部下と小川市長が利用したとされるホテルの一室支援者が主催したこの集会は定員20人、非公開の入れ替え制で午前から夕方にかけて計6回にわたって開催。市長は市民から直接意見を聞き、それに答える形だったが、一体どのような質問が飛んだのだろうか。出席者のほと