大手家電量販店のノジマが、横浜F・マリノスに出資するかが注目されている。マリノスは日産自動車が株式の約75％を保有。“日産の顔”とも言える存在だ。だが日産は昨年度、6700億円を超す最終赤字に陥った。エスピノーサ社長は聖域なきリストラを進めており、マリノスも俎上に載せられていた。【画像】中大卒でゴルフ好きな野島社長「保有株式を完全売却する方向で、年内にも候補先を絞り込む予定だった。ノジマはその有力候補