1998年に33歳で亡くなったX JAPANのギタリストhideさん（本名松本秀人）の実弟、松本裕士さんが2日までにX（旧ツイッター）を更新。父の死去を報告した。松本さんは「9月24日に父93歳松本満が兄の所へ旅立ちました」と報告。「生前お世話になった皆様心より感謝申し上げます葬儀並びに告別式は、近親者にて執り行いました大変ありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。続けて「今後、松本家へのお問い合わせ等、お