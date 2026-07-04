アリババが隠しコード問題を受けClaude Codeの社内使用を禁止へGIGAZINE（ギガジン）

アリババが隠しコード問題を受けClaude Codeの社内使用を禁止へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アリババがAnthropicのAIツール「Claude Code」使用を禁止した
  • 中国人ユーザーを識別する隠しコードが含まれるとセキュリティ研究者が指摘したとのこと
  • Anthropicは不正再販業者対策の実験だったとし7月1日にロールバック予定と説明した
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