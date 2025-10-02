ガールズグループIVEが、米ビルボード最新チャートの「エマージング・アーティスト」部門で1位となった。9月30日に発表された。また、8月に発売された4thミニアルバム「IVE SECRET」が「ワールドアルバム」4位、「トップカレントアルバムセールス」14位、「トップアルバムセールス」16位に入った。「アーティスト100」にもランク入りした。タイトル曲「XOXZ」は「グローバル(米国を除く)」チャートにもランクインした。スポーツソ