中国・江蘇省南京市を走る高速鉄道車内で、子どもをめぐるトラブルがあった。中国メディアの解碼新聞が29日に報じた。記事によると、騒動があったのは南京発長沙行きの列車。目撃者によると、窓側の席で母親に抱かれて座っていた男児が2時間近くの間、繰り返し通路側の席の女性を蹴っていた。女性は我慢していたが耐えられなくなり、iPadに「私は子どもが嫌い。私に触るな。（子どもを）管理できないなら連れ出すな」との文字を表