2025年度後期のNHK朝ドラ「ばけばけ」が29日にスタート。主演の高石あかり（22=写真）が演じるヒロインのトキは、明治期に日本で暮らした作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツがモデルだ。そのトキの幼少期を演じる子役の福地美晴（10）が「将来、大化けするかもしれない、磨けば光る逸材」（制作会社関係者）と、ひそかに注目を集めている。小芝風花＆森川葵はナゼ外れた？ 朝ドラ「ばけばけ」ヒロインをŲ