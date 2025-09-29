24年の高松宮記念を制したマッドクール（牡6＝池添、父ダークエンジェル）が引退することが決まった。29日、サンデーレーシングが発表した。秋の始動戦に予定していたスプリンターズSを左前肢のけいじん帯炎で回避。症状が慢性化し、休養が必要なだけでなく再発の可能性も高いと考えられることから関係者が協議し、引退することになった。来春から北海道新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬となる。通算17戦6勝。6月