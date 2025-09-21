2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第2弾キービジュアルが公開、あわせて新プリンセスヴィオラ＆ネージュも公開に。さらに白の女王役に花澤香菜が決定した。また、新OP／EDとCD発売情報も発表された。＞＞＞第2弾キービジュアルや白の女王をチェック！（写真4点）TVアニ