【プリンセッション・オーケストラ】2人の新プリンセス登場！ 白の女王は花澤香菜が演じる
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第2弾キービジュアルが公開、あわせて新プリンセスヴィオラ＆ネージュも公開に。さらに白の女王役に花澤香菜が決定した。また、新OP／EDとCD発売情報も発表された。
＞＞＞第2弾キービジュアルや白の女王をチェック！（写真4点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
バンド・スナッチ、赤の女王との激しい戦いの末、アリスピアの平和を取り戻したプリンセスたちの姿とともに、新たな敵の影が描かれた24話。
このたび、新たなプリンセスたちの物語を予感させる第2弾キービジュアルが公開。
公開されたキービジュアルには、アリスピアを守るために戦うプリンセス・リップル、プリンセス・ジール、プリンセス・ミーティアのまっすぐな表情の3人に加え、新プリンセス、ヴィオラとネージュの2人が描かれている。これから、プリンセスたちを待ち受ける展開にますます期待が高まるビジュアルだ。
そして、新たに、アリスピアの平和を脅かす存在として、白の女王が登場。白の女王を演じるのは花澤香菜に決定。今後、白の女王とプリンセスたちがどのように関わっていくのか、お楽しみに。
また、オルケリアが歌う『プリンセッション・オーケストラ』の後期OP／EDが発表となり、あわせてシングル『FUTURE SESSION ／ ONENESS HARMONY』が11月12日（水）に発売決定となった。後期オープニングテーマの『FUTURE SESSION』、後期エンディングテーマの『ONENESS HARMONY』とそれらの「off vocal ver.」を収録。法人別オリジナル特典の実施も決定しているので、こちらもチェックしてほしい。
（C）Project PRINCESS-SESSION
＞＞＞第2弾キービジュアルや白の女王をチェック！（写真4点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、新たなプリンセスたちの物語を予感させる第2弾キービジュアルが公開。
公開されたキービジュアルには、アリスピアを守るために戦うプリンセス・リップル、プリンセス・ジール、プリンセス・ミーティアのまっすぐな表情の3人に加え、新プリンセス、ヴィオラとネージュの2人が描かれている。これから、プリンセスたちを待ち受ける展開にますます期待が高まるビジュアルだ。
そして、新たに、アリスピアの平和を脅かす存在として、白の女王が登場。白の女王を演じるのは花澤香菜に決定。今後、白の女王とプリンセスたちがどのように関わっていくのか、お楽しみに。
また、オルケリアが歌う『プリンセッション・オーケストラ』の後期OP／EDが発表となり、あわせてシングル『FUTURE SESSION ／ ONENESS HARMONY』が11月12日（水）に発売決定となった。後期オープニングテーマの『FUTURE SESSION』、後期エンディングテーマの『ONENESS HARMONY』とそれらの「off vocal ver.」を収録。法人別オリジナル特典の実施も決定しているので、こちらもチェックしてほしい。
（C）Project PRINCESS-SESSION