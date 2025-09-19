¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¸å¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÆü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¡£Æü¶ä¤ÏETF¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡á19Æü¸á¸å¡¢Æü¶äËÜÅ¹Æü¶ä¤Ï19Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£2024Ç¯3·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü°Ê¹ß¡¢ÃÊ³¬Åª¤ÊÍø¾å¤²¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¶âÍ»´ËÏÂ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¸½¹Ô¤Î0.5¡óÄøÅÙ¤Ç