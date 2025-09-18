米人気司会者のジミー・キンメル氏＝14日、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ABCテレビは17日、深夜トーク番組の司会者で人気コメディアンのジミー・キンメル氏を無期限で降板させると表明した。米メディアが報じた。保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に関する発言が不適切だと判断したとみられている。キンメル氏は15日放送の番組で、トランプ大統領の支持者が、自分たちと事件の容疑者と