北海道石狩市新港南3丁目で2025年9月17日、女性の遺体が発見されました。17日午前10時40分ごろ、配達員の男性が付近を車両で走行中に遺体を発見し、男性の同僚が110番通報しました。警察によりますと、発見されたのは年齢不詳の女性の遺体で、茨戸川から海に向かって水が流れる石狩川放水路にあお向けの状態で浮かんでいたということです。女性の遺体は腐敗が進んでいて、身元は分かっていません。警察は、事件と事故の両面で捜査