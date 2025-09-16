一部が無償交換対象となるティファールの電気ケトルティファールブランドの電気ケトルの輸入販売を手がけるグループセブジャパン（東京）は16日、電源プラグが破損して発火する恐れがあるとして、約418万5千個のケトルの電源プレートを回収して無償交換すると発表した。2024年4月〜25年8月までに発煙や発火事例が16件確認され、1人が指に軽いやけどをした。対象は「アプレシアプラスシュガーピンク0.8L」などの一部の製