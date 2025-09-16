13年ぶりの連ドラ出演俳優の宮崎あおい（39歳）が、10月21日スタートの連続ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレ朝系）に出演する。民放の連ドラ出演は'12年放送の『ゴーイングマイホーム』（関西テレビ・フジテレビ系）以来、約13年ぶりとあって話題になっている。この『ちょっとだけエスパー』は大泉洋（52歳）が主演を務める。会社をクビになった主人公のどん底サラリーマンは、再就職先で「ちょっとだけエスパー」として