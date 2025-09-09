エイベックスの松浦勝人会長が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「本物のお金持ち」について実名をあげた。松浦氏は「一生懸命お金を使ってみたけど、欲は埋まらない。むしろ悪化。欲しい物も行きたい場所もエスカレートするだけ」などと書き出した。そして「でも、よくいる『俺金持ってる界隈』よりは、実際に自然体でお金を使う方が本物。それスマートに両立してんの、前澤さんくらい。わかってるよね！港区女子」と、泣