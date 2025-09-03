疲れたときや眠気を覚ましたいとき、「エナジードリンク」の力に頼る方は多いと思います。しかし、「健康被害を考えると、エナジードリンクはできるだけ飲みたくない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。いったい何を食べれば疲労・眠気は和らげることができるのか。管理栄養士の広田さんに詳しく伺いました。 ※この記事はMedical DOCにて【「エナジードリンクは体に悪い」これって実際どうなの？