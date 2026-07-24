人間の体質は千差万別。生活や環境の些細な変化で、体調がガラリと変わることも少なくない。先日、X（旧Twitter）でインフルエンサー・実業家のZ李氏が「コーヒーやめたらかなり調子よくなった。毎日ブラック500〜1000ml飲んでたんだけど、水と緑茶に変えたら胃の調子とか全部良くなった。」と投稿。これに対して数百のコメントがつき、インプレッションは200万を超えている。嗜む人は数知れず。距離感も人それぞれではあるが、具