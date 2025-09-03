巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が３日のイースタンリーグ・ヤクルト戦（Ｇタウン）に「１番・遊撃」で先発出場。初回に豪快な先制２号ソロを放った。先発した田中将が初回を無失点に抑えた直後の攻撃で第１打席に立った石塚。相手先発・小澤の３球目、甘く入ったシンカーを捉えて左翼スタンドへ叩き込んだ。第１号は、７月１２日の同リーグ・日本ハム戦（ジャイアンツ球場）で相手先発・細野から放った２ランだ