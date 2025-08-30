レジェンド左腕カーショーのブチギレ…ベッツとスミスが体験談を告白目の当たりにした“修羅場”を思い出し、苦笑いするしかなかった。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が司会を務める米ポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」は23日（日本時間24日）、同僚のウィル・スミス捕手が出演した回を公開。通算221勝でサイ・ヤング賞3度受賞のクレイトン・カーショー投手について、両者が試合中に困惑した逸話を明かした