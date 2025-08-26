昨今、米の価格高騰が大きな問題となっている。「高騰が止まらない」ついに100万世帯をきった韓国農家それは日本だけでなく韓国でも同じだ。韓国では、新米が市場に出回る10月まで価格上昇が続くとの見方が示されている。韓国農村経済研究院のパク・ハヌル専門研究員は8月26日、「10日ごとに米価格を観測しているが、現在は1％台の上昇幅で急速に値上がりしている」と明らかにした。原因は？韓国農水産食品流通公社によると、米20k