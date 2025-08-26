ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 母の泣き声「今思えばあえぎ声だった」妻が語った男性への恨み 家族 愛人 デイリー新潮 母の泣き声「今思えばあえぎ声だった」妻が語った男性への恨み 2025年8月26日 11時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと バツ2の42歳夫が、妻の語った男性への恨みについて明かした 母が会社社長の愛人で、幼少期は母が社長と寝室にこもることも 「母の泣き声」が聞こえると思っていたが「今思えばあえぎ声だった」という 記事を読む おすすめ記事 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 女性記者の遺体に隠せぬ拷問痕、眼球など摘出し証拠隠滅か…最期究明へ取材「裁き与えるまで調査続ける」 2025年8月26日 5時0分 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「バチバチだった」木村拓哉 20代で“不仲説”流れた「共演俳優」に言及しファン騒然 2025年8月25日 19時30分 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分