ニューストップ > 国内ニュース > 東京都内、青梅市などにもクマ出没 2025年はすでに約130件の目撃情報 クマ（動物） 東京都 時事ニュース FNNプライムオンライン 東京都内、青梅市などにもクマ出没 2025年はすでに約130件の目撃情報 2025年8月20日 18時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 各地で相次ぐクマの被害についてFNNプライムオンラインが伝えた 東京都内でも2025年はすでに約130件も目撃情報が寄せられているそう 20日朝には青梅市の駐車場でツキノワグマが目撃されたという 記事を読む おすすめ記事 《各地の海辺が”行為”のための出会いの場に》近隣住民「男性同士で雑木林を分け行って…」 「本当に困ってんの、こっちは」ドローンで盗撮しようとする悪趣味な人たちも出現 2025年8月20日 16時15分 動画サイトなどで活動の歌い手・luzさんが死去 所属事務所が発表 2025年8月20日 17時42分 「本当にお前らのせいだ」人気歌い手・luzさん、死去で怒りの声「彼が受けた憎悪は非人間的だった」「信じられへん」 2025年8月20日 19時50分 市川團十郎の弟子が突然の廃業発表 ２４歳 父も歌舞伎俳優 姉はシャンソン歌手 2025年8月20日 21時23分 《姉・彬子さまもお怒り》瑶子さま 強行突破で再び“私的アメリカご旅行”へ…昨年は懇意企業の「ロゴTシャツ」宣伝で波紋 2025年8月20日 11時0分